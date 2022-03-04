New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,29 azalarak 33.794,66 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalışla 4.363,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 kayıpla 13.537,94 puana indi.

Savaşa rağmen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımında ölçülü davranacaklarını açıklamasının ardından güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 26 Şubat ile biten haftada beklentilerin üzerinde düşüş göstererek önceki haftaya göre 18 bin kişi azalışla 215 bine geriledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise şubatta aylık bazda 3,4 puanlık azalışla 56,5 değerine inerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD'de haftanın son işlem gününde şubat ayına ait istihdam raporunun yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.