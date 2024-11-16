New York Times binasında protesto gösterisi! Filistin destekçileri gözaltına alındı
Onlarca kişi Filistin'e destek için New York'un Manhattan bölgesindeki New York Times gazetesi binasında protesto gösterisi düzenledi. Gazetenin Gazze haberlerini eleştiren grup, "NYT yalancısın! Filistin'i sen ateşe verdin" yazılı döviz açtıktan sonra polisin sert müdahalesiyle göz altına alındı.
ABD'nin New York Times gazetesinin binasında protesto gösterisi düzenlendi. Filistin'e verdikleri desteği göstermek için döviz açan göstericiler, polis tarafından göz altına alındı. Bu sırada yaşanan arbedede, bazı kişilerin yerlerde sürüklenmesi dikkat çekti.
"NYT, Filistin'i sen ateşe verdin!"
NYT'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı hakkında yaptığı haberleri eleştiren protestocular, "NYT yalancısın! Filistin'i sen ateşe verdin" yazılı döviz açtı. Dövizde, gazetenin adındaki "Times" kelimesinin üstünün çizilerek onun yerine "savaş suçları" yazılması dikkati çekti.