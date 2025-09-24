New York'ta Gazze için kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Çok verimli güzel bir toplantı'

80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Gazze Konulu Bölgesel Toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yan yana oturduğu toplantıya ilişkin, Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir muhabirin "Gazze Zirvesi'nde Donald Trump'la birlikteydiniz. Buradan barış için, oradaki masum siviller için somut bir adım çıkmasını bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, "Sonuç bildirgesi herhalde biraz sonra açıklanır. Gerek Sayın Trump'ın gerek Sayın Temim'in (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani) yapacağı açıklamalarla bu akşamki toplantının sonuç bildirgesi ortaya çıkar ve çok çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik" dedi.

Bir gazetecinin, "Siz memnun musunuz?" sorusuna ise Erdoğan, "Ben memnunum. Sonucu da hayrolsun" yanıtını verdi.

Toplantıya hangi ülkeler katıldı?

BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'dan devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Trump: Toplantıdan sonra Netanyahu ile görüşeceğim

ABD Başkanı Trump toplantı öncesinde yaptığı kısa açıklamada, "Bu çok önemli bir toplantı olacak. Orta Doğu'nun büyük liderleriyle önemli bir toplantı olacak. Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz, sona erdireceğiz. Belki de şu anda sona erdirebiliriz" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca toplantıdan sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bölgedeki diğer isimlerle de görüşeceğini açıkladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini vurgulayarak, liderlerin çözüm için birlikte çaba göstermesi gerektiğini söyledi ve ev sahipliği için Trump'a teşekkür etti.