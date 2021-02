“Nezih Demirkent, eseri DÜNYA ile yaşıyor"

Takip Et

Gazetemizin kurucusu, Türk basının duayeni Nezih Demirkent’i, ebediyete intikal edişinin 20’nci yılında sevgi, saygı ve özlemle andık. Nezih Demirkent için DÜNYA çalışanlarının katılımıyla 11 Şubat Perşembe günü Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan DÜNYA Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ, basınının içinde bulunduğu mevcut durumda Nezih Demirkent'in ve 50 yıllık meslek yaşamı boyunca savunduğu ilkelerin değerinin daha fazla anlaşıldığına dikkat çekerek, “Nezih Demirkent’i boynumuz bükük olmadan, onun eserini hep birlikte fedakarca yaşatırken anıyor olmak hepimize gurur veriyor. Demirkent, bağımsız ve bağlantısız gazeteciliğin simgesiydi. İlkelerini gazetesi DÜNYA’da somutlaştırdı. DÜNYA’yı Nezih Demirkent’in prensipleriyle yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Güldağ, pandemi koşulları nedeniyle bu yıl daha sınırlı bir katılımla gerçekleşebilen törende şunları söyledi: “Nezih Demirkent meslek yaşamı boyunca ister 20 yaşında olsun ister 70 yaşında olsun, içinde gazetecilik ateşi yanan herkese ilham verdi. Meslektaşlarını her zaman destekledi. Hiç şüphesiz her şeyden önce gazeteciliğiyle Türkiye’de iz bırakan, öncü bir isimdi. Gazeteciliğin zirvesindeydi. Ama zirvede olmak Nezih Demirkent için hep yeni sorumluluklar üstlenmek anlamına geldi. Babıali’de kimseye kolay kolay “baba” lakabı takılmaz. Nezih Demirkent, Babıali’nin, gazetecilerin ‘Nezih Babası’ydı. Biz DÜNYA çalışanlarına düşen Demirkent’in gazetesini yaşatırken, onun prensiplerini de yaşatmaktır.”

“Demirkent’i boynumuz bükük olmadan anabilmek gurur veriyor”

Basının içinde bulunduğu mevcut durumda Demirkent’in ve ilkelerinin değerinin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Güldağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçoğumuzun öğrencisi olduğu Nezih Demirkent okulu bütün sıkıntılara rağmen, onun anlayışına uygun olarak yoluna devam ediyor. Gazetemiz DÜNYA bugün medyada bir bağımsız habercilik örneği olarak gösteriliyor. Nezih Demirkent’i boynumuz bükük olmadan anabilmek, onun eserini hep beraber fedakarca yaşatıyor olmak hepimize gurur veriyor.

Bu vesileyle Nezih Demirkent’in hayat arkadaşı ve DÜNYA çalışanları için her zaman bir ilham ve cesaret kaynağı olan Prof. Dr. Işın Demirkent hocamızı da yine şükran ve saygıyla anıyoruz. Her ikisi de ömürlerini mesleklerine adamış örnek insanlardı. Işın hocamız, hayata karşı vakur duruşuyla da ilham oluşturuyordu. İşte bugün salgın koşullarında çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Belki bunalıyoruz. Işın Demirkent hocamızın bu yöndeki sorulara cevabı herkes için bir ders niteliğindedir. Hocamıza “Sizin moraliniz bozulmuyor mu? Bunalıma girmiyor musunuz” diye sorduklarında “İnsan çalışırken önüne bazı engeller çıkar. Her işte başarıya ulaşamazsınız. Ama başarıya ulaşmak için o engelleri bahane etmek bizim görüşümüze göre saçmaydı. Başaramadığımız şeyler için; ‘Bu çıkar yol değilmiş. Bunu başka şekilde yapmamız gerekir’ diye düşündük ve yolumuza devam ettik” cevabını veriyor.

Belki de Nezih ve Işın Demirkent’in ömürlerine bu kadar çok şeyi sığdırabilmelerinin de sırrı burada; sıkıntılara ve zorluklara karşı bunalıma düşmek değil, mücadeleye devam etmek. Her ikisini de rahmetle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Onların ardından eserlerinin yaşatılmasında bugüne kadar emeği olan herkese DÜNYA çalışanları olarak sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Vahap Munyar: TGC başkanlığı döneminde iz bırakan işlere imza attı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili ve DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar da Nezih Demirkent’in Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ndeki yöneticilik yaptığı döneme değinerek, adından söz ettiren projelerine dikkat çekti. Munyar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Nezih Bey Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde daha önce yönetimde bulunduktan sonra 10 yıl da başkanlık görevinde bulunmuştu. Ve başkanlık dönemine ciddi başarılar sığdırmıştı. Darıca’da bir huzurevi inşa edilmesine öncülük etmiş, Basın Müzesi’nin oluşturulmasında büyük emek harcamıştır. Ki, Türkiye’deki bu tek basın müzesi dünya listesine de girmiştir. Cemiyet’teki çalışmaları her zaman saygı ve minnetle anılıyor. Üzerinde büyük emeği olan meslek örgütü adına saygıyla, hürmetle anıyoruz.”

TGC: Yaşamı boyunca meslek dayanışmasını savundu

1982 - 1992 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını yapan Nezih Demirkent’in ölümünün 20. yılında TGC Yönetim Kurulu’nun yayınladığı mesajda, “Demirkent’in, TGC’nin kurumsallaşmasında, gazetecilerin dayanışmasında, Anadolu basınının güçlenmesinde öncü rol oynadığına” vurgu yapıldı.

Yönetim Kurulu’nun mesajında şu görüşler yer aldı; “Nezih Demirkent gazetecilerin yardımlaşması, birlikteliği ve dayanışmasına verdiği destekle mesleğimize katkı yapan değerli başkanlarımızdan biriydi. ‘Yaygın ve yerel’ diye ayırmaksızın gazetecilerin birlikteliği için uğraş veren Nezih Demirkent, basın sektörümüzün sağduyuyu temsil eden öncü isimlerindendi. Yaşamı boyunca gazetecilerin meslek örgütlerine destek oldu.

Meslek yaşamında, Anadolu basınıyla yaygın basın arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni çağdaş bir yapıya kavuşturmak için çaba harcadı. Gazetecilik mesleğinin belleği olan TGC Basın Müzesi’nin kurulması, Darıca’daki Huzurevi’nin gazetecilere kazandırılması, işsiz gazetecilere kendi olanaklarıyla yayın organlarında yer açması unutulmayacak meslek hizmetlerinden bazılarıydı. 11 Şubat 2001 tarihinde kaybettiğimiz Nezih Demirkent’i özlemle, saygıyla ve sevgiyle bir kez daha anıyoruz.”