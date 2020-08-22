Nezih Demirkent Ödülü, Alaattin Aktaş'ın

22 Ağustos 2020

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.

Buna göre siyasi haber dalında Alican Uludağ, 21 Eylül-25 Ekim-28 Aralık 2019 tarihlerinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Yargıda Yeni Güç Odakları” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Seçici Kurul bu dalda ayrıca Deniz Ayas’ın 6 Aralık 2019 tarihinde Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan “Tuvalet Önünde Selam Nöbeti” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Ekonomi dalında Hazal Ocak Cumhuriyet Gazetesi’nde 16 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan “Yüzsüzlüğün Bu Kadarı-Rüşvet Sözleşmede” başlıklı haberiyle; Toplum dalında Hüseyin Şimşek Birgün Gazetesi’nde 31 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan “Ailesi Sendikalı Memur Olamaz” başlıklı haberiyle; Eğitim dalında Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi’nde 6 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan “Kendini Atayan Adam” başlıklı haberiyle; Sağlık dalında Gül Kireklo Sabah Gazetesi’nde 29 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan “İki Baba Bir Mucize Bir Dram” başlıklı haberiyle; Kültür-Sanat dalında Öznur Oğraş Çolak-Ayça Han Cumhuriyet Gazetesi’nde 28 Mart 2019 tarihinde yayınlanan “Oy Uğruna Orta Oyunu” başlıklı haberiyle, Araştırma dalında Leyla Kılıç Cumhuriyet Gazetesi’nde 18-19-20 ve 25 Kasım 2019 tarihlerinde yayınlanan “Bebeğe Zulüm” başlıklı haberiyle, Köşe Yazısı dalında Murat Ağırel Yeniçağ Gazetesi’nde 7 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan “Belediyeyi Yağmalamışlar” başlıklı köşe yazısıyla, Röportaj-Söyleşi dalında Fevzi Kızılkoyun Hürriyet Gazetesi’nde 7 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan “Vebalı Gibi Görmeyin Ekmek Derdindeyiz” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu. Sayfa Düzeni başlığındaysa Birinci Sayfa Düzeni dalında İbrahim Ersoy Diyar Milliyet Gazetesi’nde 25 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla; İç Sayfa Düzeni dalında Vildan Sönmez Milliyet Gazetesi’nde 31 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan iç sayfasıyla ödüle değer bulunurken Seçici Kurul ayrıca Umut Karaahmetoğlu’nun Posta Gazetesi’nde 10 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan iç sayfasını övgüye değer gördü.

Fotoğraf dalında Reşat Yiğiz Batman Çağdaş Gazetesi’nde 24 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan “Define Avcılığı” fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.

TV Haber Dalında Nazlı Yerebasmaz- Soner Dabağ’ın 2 Aralık 2019 tarihinde FOX TV’de yayınlanan “İki Termik Arasında Yaşam” başlıklı TV haberi; TV Haber Araştırma Dalında Ali Kara-Yağız Şenkal NTV’de 9 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Farklı Bir Konu: Koruyucu Aileler programı; TV Haber Program Dalında Öznür Karslı Çetiner-Burcu Ayyıldız Habertürk TV’de 21 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan “Hayatın İçinden” haber programı, TV Belgesel Dalında Ebru Çakırkaya’nın TRT Belgesel Kanalı’nda 7 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan Son Kabileler belgeseli; TV Kültür Sanat Dalında Dilek İlhan’ın Line TV’de 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan “Bıçak İzi” programı, Radyo Haber- Program Dalında Ersin Antep’in NTV Radyo’da 14 Aralık 2019 tarihinde’ yayınlanan “Çok Sesli Göç Hikayeleri ve Şarkıları” adlı programı; İnternet Haber dalında 29 Nisan 2019 tarihinde DW Türkçe’de yayınlanan Başak Çubukçu ve Özgür Arslan’ın “Engelli olmak: Toplumun yarattığı engeller” başlıklı haberi; İnternet Röportaj dalında 29 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Tunca Öğreten’in “Mesut’un Omuzundaki Yük”başlıklı haberi, İnternet Özgün Köşe Yazısı dalında 14 Mart 2019 tarihinde ajansspor.com’da yayınlanan Atilla Türker’in “Fikret Orman ve Gizli Kapaklı İşler” başlıklı yazısı ödüle değer görüldü.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ ALAATTİN AKTAŞ’IN



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2019 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün, “Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin gelişmesinde önemli katkıları, bu alanda pek çok muhabirin yetişmesinde de emeğinin olması, her dönem ve koşulda mesleğin saygınlığının korunması ve geliştirilmesine özen göstermesi” nedeniyle DÜNYA Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş’a verilmesini kararlaştırdı. 2019 Kadın Haberi Ödülü’ne ise Çiğdem Yılmaz 25 Kasım 2019 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan “Bu Adamlardan Uzak Durun” haberi ve Serpil Yılmaz 5 Aralık 2019 tarihinde Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan “Eşitlik Yoksa Ölüm Var, Anlayın Artık” başlıklı köşe yazısı ile ödüle değer görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nin yeri ve zamanı ise daha sonra açıklanacak.