Niğde'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, plastik dönüşüm üzerine faaliyet gösteren bir tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, tesiste büyük zarar oluştu.