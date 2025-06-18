Nihal Candan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Nihal Candan öldü mü?

Sosyal medya ünlüsü Nihal Candan, hastanede tedavi görüyor. En son doğum gününde video paylaşan Candan'ın görüntüsü hayranlarını büyük üzüntüye soktu. Her gün Candan hakkındaki son bilgiler merak ediliyor ve "Nihal Candan sağlık durumu nasıl" sorusu geliyor.

Nihal Candan sağlık durumu nasıl?

Nihal Candan'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Candan'ın durumu ciddiyetini korurken yeni bir gelişme yaşanmadı.

Anoreksiya nevroza nedir?

Anoreksiya nervoza, kişinin kilo alma korkusu nedeniyle aşırı kilo kaybına yol açacak şekilde yetersiz beslenmesiyle karakterize yeme bozukluğudur. Genellikle ergenlik döneminde başlar ve daha çok genç kadınlarda görülür.

Temel belirtiler:

Aşırı zayıflık

Kilo alma korkusu

Vücut ağırlığını ve şeklini çarpıtılmış algılama

Yemek yemekten kaçınma

Aşırı egzersiz yapma

Sonuçları: Hormonal bozukluklar, kalp ritmi sorunları, adet kesilmesi, kemik erimesi gibi ciddi fiziksel sorunlara ve hatta ölüme yol açabilir.

Tedavi: Psikoterapi, beslenme desteği ve bazen ilaç tedavisiyle yapılır. Erken teşhis önemlidir.