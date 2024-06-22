Nihal Candan'ın paylaşımı gündem oldu: Bahar Candan cezaevinde değilmiş

Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da tutuklandı.

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.

Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 37 kiloya kadar düşünce tahliye edildi.

Hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü

Tutuklu bulunan Bahar Candan’ın ise Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti. Hastaneye kaldırıldığı belirtilen Candan’ın nerede olduğu bilinmiyordu. Ablası Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşini kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Candan bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde."