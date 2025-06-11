Nihat Genç'in son durumu araştırılıyor. Yaklaşık 1 hafta önce entübe edilen Genç'in sağlık durumu hakkında vatandaşlar bilgi almak istiyor. İşte gazeteci, yazar Nihat Genç ilke ilgili son durum...

Nihat Genç sağlık durumu nasıl?

Nihat Genç'in sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yok. Genç'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Nihat Genç kimdir?

1956 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Nihat Genç, Türk düşünce ve medya dünyasında sivri dili ve tartışmalı çıkışlarıyla tanınan bir yazar ve televizyon yorumcusudur.

İlköğrenimini Meryem Mehmet Kayhan İlkokulu’nda tamamlayan Genç, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon Ticaret Lisesi’nde gördü. 1974 yılında mezun olduktan sonra İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi ve Ankara Bankacılık Okulu’na kayıt yaptırdı. Ancak dönemin siyasi atmosferi nedeniyle bu eğitimini yarıda bıraktı. Daha sonra Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

Eğitim hayatının ardından memuriyete adım atan Genç, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi ile Kültür Bakanlığı’nda toplam dokuz yıl görev yaptı. Aynı dönemde çeşitli dergi ve gazetelerde teknik işler üstlenerek medya dünyasına giriş yaptı.

Yazarlık kariyerinde “Bağımsız”, “Kırmızı-Beyaz” ve “Leman” gibi yayın organlarında siyasi ve toplumsal yazılarıyla dikkat çekti. Kısa bir süre Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon izleyicisinin karşısına ise Sky Türk ekranlarında Serdar Akinan’la birlikte sunduğu “Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok” programıyla çıktı.

2005 yılında, Bilgi, Sabancı ve Boğaziçi üniversiteleri iş birliğiyle düzenlenen “İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri” başlıklı konferansı sert dille eleştirmesi, yayıncılık kariyerinde önemli bir kırılma yarattı. Bu çıkışının ardından uzun yıllardır kitaplarını yayımlayan İletişim Yayınları, Genç ile yollarını ayırdı.

Öne Çıkan Kitapları

Nihat Genç’in yazıları kadar kitapları da geniş bir okur kitlesine hitap ediyor. Eserleri arasında şunlar öne çıkıyor:

Dün Korkusu

Bu Çağın Soylusu

Ofli Hoca / Şeriatta Ayıp Yoktur

İhtiyar Kemancı

Kavga Günleri

Sordum Kara Çiçeğe

Yurdum Alçakları Uğratma