Nihat Hatipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada yine "Nihat Hatipoğlu öldü" paylaşımları hız kazandı. Bu paylaşımı görenler ufak çaplı bir şok yaşarken hemen durumu araştırmaya koyuldu. Konu hakkında bilgi almak isteyenler "Nihat Hatipoğlu öldü mü, yaşıyor mu" sorusuna başvuruyor.

Nihat Hatipoğlu öldü mü?

"Nihat Hatipoğlu öldü" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Hatipoğlu'nun sağlık durumu iyi ve Atv'de programlarına devam ediyor.