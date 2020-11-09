Nihat Zeybekçi kimdir?

09 Kasım 2020

Nihat Zeybekçi, 1 Ocak 1961 tarihinde Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar köyünde dünyaya geldi. Çiftçilik ve tütün işçiliği ile geçimini sağlayan bir ailenin çocuğu olan Nihat Zeybekçi, küçük yaşta çalışma hayatına katıldı. İlk ve ortaokul eğitimini Pınarlar köyünde tamamlayan Nihat Zeybekçi, lise eğitimini ise Kütahya'da tamamladı. Ardından lisans eğitimi için İstanbul'a gelen Nihat Zeybekçi, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde eğitim gördü. Lisans eğitimi sürecinde bir dış ticaret şirketinde çalışan Nihat Zeybekçi, lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Profesyonel iş hayatına İstanbul'da başlayan Zeybekçi, ardından Denizli'de bir tekstil firmasının ihracat müdürlüğünü yaptı. 1994 yılında ise Turkuaz Tekstil'i kuran Nihat Zeybekçi, Denizli Platform Sözcülüğünü üstlendi ve iki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevini üstlendi.

2004 Türkiye yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Denizli Belediye Başkanı adayı olan Nihat Zeybekçi, seçimi kazandı. Denizli Belediye Başkanlığı döneminde Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı görevini üstlendi. 2005-2011 yılları arasında ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı ve 2009-2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.

2009 yılında bir kez daha Denizli Belediye Başkanı seçilen Nihat Zeybekçi, 2011 yılında ise Türkiye Genel Seçimlerine katılmak için görevinden istifa etti ve AK Parti'den Denizli Milletvekili adayı oldu ve partisinin seçimde çoğunluğu kazanması ile TBMM'ye girdi.

AK Parti MKYK üyesi olan Zeybekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması'nın ardından 26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine değişikliği ile Ekonomi Bakanlığı görevine atandı. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Ekonomi Bakanı olarak yer aldı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Denizli milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümeti'nde de Ekonomi Bakanı olarak yer aldı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi ve Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanlığı görevini Mustafa Elitaş'a devretti. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanı olarak görevlendirildi.

Nihat Zeybekçi, 2019 Türkiye yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi ancak yapılan yerel seçimlerde Nihat Zeybekci oyların %38,69 alırken, rakibi Tunç Soyer oyların %58,10 alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.