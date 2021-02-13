Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler yurda dönüyor
Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a gelecek.
Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında kaçırılarak rehin tutulan ve geçtiğimiz gün Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'dan 15 gemici adına THY'nin Abuja-İstanbul uçuşuna rezervasyon yapılırken, TK624 sefer sayılı uçağın 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde İstanbul Havaalanı'nda olması bekleniyor.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından denizcilerin Türkiye’ye dönüş yolculuğunun başladığını duyurdu.
Çavuşoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin." ifadelerini kullandı.