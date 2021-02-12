Nijeryalı korsanlar, 15 Türk mürettebatı serbest bıraktı

Nijeryalı deniz haydutları tarafından, Gine Körfezi'nde 23 Ocak’ta MV Mozart isimli gemiden kaçırılan 15 Türk mürettebatın tamamı serbest bırakıldı. 14 personelin en kısa sürede Türkiye'ye döneceklerini açıklandı.

Borealis Maritime ve Boden Denizcilik, kaçırılan Türk mürettebatın serbest bırakıldığını yazılı açıklamayla duyurdu. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Büyük bir mutlulukla bildirmek isteriz ki, 23 Ocak 2021 tarihinde, Gine Körfezi'nde MV Mozart isimli gemimizden kaçırılan on beş mürettebatımız tamamı bugün itibarı ile serbest bırakıldı ve artık güvendedirler. Tüm personelimiz aileleriyle temas halindedirler ve en kısa sürede Türkiye'ye dönecekler. Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya Hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz.”

Şirket yetkilileri, personelin aileleriyle güvenli bir şekilde bir araya geldiği zaman yeniden bir açıklama yapılacağını söyledi.

1 personel yaşamını yitirmişti

Hatırlanacağı üzere, İngiliz şirket Borealis Maritime’a ait olan, İstanbul merkezli Boden Denizcilik işletmesindeki Mozart isimli konteyner gemisi, 23 Ocak’ta Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından saldırıya uğramıştı. Gemide biri Azerbaycan vatandaşı, 18’i Türk olmak üzere toplam 19 personel bulunuyordu. Kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222 metre boyundaki M/V Mozart (2007 inşa), Nijerya’nın Lagos Limanı'ndan aldığı yükü Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town limanına götürüyordu. Nijerya Lagos’un yaklaşık 180 mil açığında meydana gelen korsan saldırısında gemi personeli kendini güvenli alana kilitledi ancak deniz haydutları 5-6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 2. mühendis yaşamını yitirdi. Gemi kalan üç personeli ile birlikte Gabon’un Port-Gentil limanına hareket etti.