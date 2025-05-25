Nikah salonlarında 25.05.2025 hareketliliği: Çiftler aylar önceden başvurmuştu

Kocaeli'de pek çok çift, evliliklerini unutulmaz bir tarihe denk getirmek amacıyla 25.05.2025 tarihinde nikah masasına oturdu. Özel tarihi değerlendirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

İzmit Belediyesi Evlendirme Dairesi de bu özel günde yoğun talep gören yerlerden biri oldu. Nikah memuru Şenol Barışçıoğlu, "Özel bir tarih olduğu için müracaatımız 2024 yılı içinde neredeyse dolmuştu. 14 nikah aldık bugün. Hepsini kıyacağız. Geri çevirdiklerimiz de oldu. Başkanımız ücret almadığı için salondan, yoğun bir talep var" diye konuştu.

"Özel bir tarih olsun istedik"

Nikah kıydıran çiftlerden Özgür Karakaş ve İrem Özdemir, özel günü unutulmaz kılmak istediklerini belirtti. Karakaş, "Çok heyecanlıyız. 'Özel bir tarih olsun' dedik. Akılda kalıcı, unutulamayacak. Biz erkekler bu konularda unutkan olabiliyoruz" ifadelerini kullanırken, İrem Özdemir ise "Uzun zaman düşündük. Özel bir tarih olsun istedik o yüzden bu tarihi seçtik" dedi.

Bir başka çift, Onur Demircioğlu ve Yağmur Karadağ da bugünü özellikle seçtiklerini vurgulayarak, 6 ay öncesinden başvuruda bulunduklarını söyledi. Nikah günü boyunca evlendirme dairesindeki yoğunluk dikkat çekti.