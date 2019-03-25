Nike, Ağrı'da fabrika kuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nike'ın Ağrı'da fabrika kuracağını, 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.
Partisinin Ağrı mitingine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nike'ın kentte fabrika kuracağını açıkladı.
"Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz bölgeleri ciddi teşviklerle desteklemeyi sürdüreceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası bir marka, Nike, buraya geliyor, fabrikayı kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak" şeklinde konuştu.
Erdoğan, geçen hafta Zonguldak mitingi sırasında da Ereğli Demir Çelik'in 1 milyar dolarlık yatırım kararı aldığını, bu yatırımın bin kişilik ek istihdam sağlayacağını söylemişti.