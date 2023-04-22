Nilüfer Belediye Başkanı: İki bayramı bir arada kutluyoruz

Turgay Erdem

Nilüfer Belediyesi Başkanı

Deprem felaketi, ekonomik kriz gibi nedenlerle sıkıntılı zamanlar yaşadığımız bir dönemde Ramazan Bayramı’nın hepimize iyi gelmesini, birlik-beraberlik duygularımızı pe-kiştirmesini diliyorum. Bu yıl iki bayramı bir arada kutluyoruz.

Dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayramı da Ramazan Bayramı içerisinde kutlayacağız. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşı için çok önemli bir gün. Türk halkının egemenliğini ilan ettiği günün ve Meclisimizin kuruluşunun üzerinden tam 103 yıl geçmiş. Bu; o kadar büyük bir değer ki, kıymetini her fırsatta vurgulamak gerek. Bu kadar anlamlı bir günün çocuklara armağan edilmesi de geleceğe duyulan güvenin ifadesi.

Ben bu ülkenin çocuklarına bağımsız bir ülke armağan eden, Cumhuriyeti kurarak her günü-müzü bayram kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla anıyorum. Bütün Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.