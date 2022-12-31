Nilüfer Çevikel: Diğer enerji kalemlerinde de destek bekliyoruz
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, hükümetin sanayide kullanılan elektrik tarifelerinde yüzde 16 oranında indirime gitmesinin sanayiciler ve ülke ekonomisi açısından önemli bir gelişme olduğunu açıkladı.
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Çevikel, “EPDK’nın sanayide kullanılan elektrik tarifelerinde yüzde 16 oranında indirime gitmesi, iş dünyamız adına oldukça isabetli bir karar olmuştur. Bu gelişme aynı zamanda üretici ve ihracatçılarımız için de pozitif katkı sağlayacaktır. Bu olumlu gelişmeyle birlikte yeni yılda sanayiciye yenilenebilir enerji yatırımları noktasında da daha fazla destek sağlanmalı ve OSB’lerde enerji sistemlerini gözeten bütünleşik yapılar ortaya çıkarılmalıdır” dedi.