Nilüfer Çevikel, DOSABSİAD’ın ilk kadın başkanı…

13 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Genel kurul maddelerinin görüşülmesi ve onaylanmasının ardından tek listeyle seçimlere geçilirken, Nilüfer Çevikel, oy birliğiyle DOSABSİAD’ın 17. Dönem ve ilk kadın başkanı olarak seçildi. DOSABSİAD’ın 17. Dönem Başkanı Nilüfer Çevikel, “Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklar ile rekabetçi üretim yapmak durumunda olan bir ülkenin kaynaklarını, verimliliği ve yenilikçiliği artıracak şekilde kullanmak zorundayız. Orta ve uzun vadede hedefimiz sanayide dijital bir kültür yaratmak olmalıdır. Ancak unutulmaması gereken nokta, dijital kültürün bir anda oluşmayacağıdır. Bunun için bütüncül bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’nin geleceğini, geleceğini Türkiye’de görenler belirleyecektir. Biz de bu inançla çalışmalarımıza artan bir ivme ile devam edeceğiz” dedi.

Nilüfer Çevikel başkanlığındaki DOSABSİAD’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Onur Kutlualp, Mehmet Beysel, İbrahim Erdemir, H. Murat Kabadayı, Fatih Tuğral, M. Akif Dikici, Onur Kırayoğlu, Cengiz Çalışkan, Güçlü Görür, Yılmaz Acar, Selin Ceyhan Canik, M. Enes Zümrüt, Ali Güzeldağ, Murat Yılmaz, Engin Alemdar, Sarp Koray Erdilek, Rıdvan Kar, Serdar Menemen, İhsan Pekayla, Şerife Faidelibaş, Candan Akman, Ece Biçer, Veday Kayaoğlu, Cem Sözeri.

Genel Kurulda ayrıca, tüzük değişikliği maddesinde derneğin açık adındaki “İş Adamları” ibaresi “İş İnsanları” olarak onaylandı.