Nipah virüsü nedir, öldürür mü? Nasıl bulaşıyor? Nipah virüsü Türkiye'de var mı?

Korona virüs sonrası dünya yeni bir virüs tehlikesi ile karşı karşıya... Dünya Sağlık Örgütü'nün ölümcül hastalıklar listesinin başında gelen Nipah Virüsü Hindistan'da yayılıyor. Ülke alarma geçerken ülkemizde henüz vakaya rastlanmazken vatandaşlar Nipah virüsü ile ilgili bilgi almaya çalışıyor.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü, ilk defa Malezya ve Singapur’da 1998 ve 1999 yılları arasında domuzlarda ciddi solunum yolları hastalığına ve insanlarda ensefalitik hastalıklara yol açan bir salgından sonra zoonotik bir patojen olarak tanımlanan bir RNA virüsü olup Paramyxovidae ailesinin bir parçasıdır.

Nipah virüsü domuz gibi evcil hayvanlarda bir dizi hafif ile şiddetli hastalığa neden olabilir.

İnsanlarda Nipah virüsü enfeksiyonu, asemptomatik enfeksiyondan (subklinik) akut solunum yolu enfeksiyonuna ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli klinik tablolara neden olur.

Nipah virüsü, insanlara hayvanlardan (yarasalar, domuzlar) bulaşabilir ve ayrıca doğrudan insandan insana bulaşabilir.

Pteropodidae ailesinden olan meyve yarasaları, Nipah virüsünün doğal konakçısıdır.

İnsanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi destekleyici bakımdır.

Nipah virüsü, DSÖ'nün öncelikli hastalıkların listesinde yer almaktadır.

Nipah virüsü (NiV), yeni görülen zoonotik bir virüstür (hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs). Enfekte kişilerde, Nipah virüsü, asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite (beyin iltihabı) kadar çeşitli hastalıklara neden olur.

NiV, domuz gibi hayvanlarda da ciddi hastalıklara neden olabilir, bu da çiftçiler için önemli ekonomik kayıplara neden olur.

Nipah virüsü, Hendra virüsü ile yakından ilişkilidir. Her ikisi de Paramyxoviridae ailesindeki yeni bir virüs sınıfı olan Henipavirus cinsinin üyeleridir.

Geçmiş Salgınlar

Nipah virüsü (NiV), ilk olarak 1999 yılında, Malezya Kampung Sungai Nipah'daki domuz yetiştiren çiftçiler arasında bir salgın sırasında tespit edilmiştir. 1999'dan beri Malezya ve Singapur'da yeni salgın bildirilmemiştir.

NiV, Bangladeş'te ilk olarak 2001 yılında tespit edilmiş ve ülkede neredeyse her yıl salgınlar meydana gelmiş olup hastalık Hindistan'ın doğusunda da periyodik olarak tespit edilmektedir.

Diğer bölgeler NiV enfeksiyonuyla ilgili olarak risk altında olabilirler, çünkü Nivi'nin serolojik kanıtı bilinen doğal rezervuarında (Pteropus yarasa türleri) ve Kamboçya, Tayland, Endonezya, Madagaskar, Gana ve Filipinler gibi diğer ülkelerdeki birçok başka yarasa türlerinde de bulunur.