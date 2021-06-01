Nişan ve düğünler 1 Haziran'dan sonra yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme döneminde düğün, nikah, kına ve nişan gibi etkinlikler nasıl yapılacak. İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle düğün, nişan, nikah ve kına merasimlerinde alınacak önlemleri sıraladı.

Buna göre Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler açık alanlarda, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının olmaması şartıyla yapılabilecek.

Nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

Kapalı alanlarda kişi başı 6 metrekare şartı ve 100 davetli sınırlaması getirildi. Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli olması şartıyla yapılabilecek.

Nikah töreni ve düğünlerde yiyecek ikramı ise 15 Haziran'dan sonra yapılabilecek, kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son verilecek.