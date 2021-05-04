Nisanda 11 milyon 463 bin 48 denetim

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı, tam kapanma döneminde hedeflerinin vaka sayılarını 5 binli seviyelere çekebilmek olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdiden 63 bin seviyesinden 25 bin rakamlarını görmüş olmamız da bize umut vermektedir. Tam kapanma ile ilgili olarak daha önceki kısıtlamalardan elde ettiğimiz tecrübelerle bazı yeni adımlar da attık. Gerek seyahat izinleri olsun gerek meslek gruplarına göre tanınan muafiyetlerde olsun geçiş sürecini 8 güne yayarak yönetmeye çalıştık. Daha önce e-başvuru üzerinden seyahat belgesi vermek üzere tecrübe ettiğimiz ve başarılı olduğumuz yöntemi, çalışma izinleri açısından da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Önceden düzenlenmiş olan tüm belgeleri 2 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli kıldık."

E-başvuru sistemine girişte ilk günlerde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklı mağduriyet oluşmaması için genelgenin ekindeki görev belgesinin "manuel" olarak doldurulup 7 Mayıs cuma gününe kadar kullanılabilmesi imkanını da getirdiklerini hatırlatan Çataklı, şöyle devam etti:

"Elbette ki yığılmalar dolayısıyla zaman zaman aksaklık yaşanmış olabilir ama ifade ettiğim gibi burada da görev belgesinin manuel doldurulması konusunda tanıdığımız esneklikle bu sorunun da önüne geçmiş olduk. Salgın ile mücadele kapsamında 2021 yılı nisan ayında valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca 73 bin 650 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapılmıştır. Burada önemli olan, 17 günün sonunda aziz milletimizin yaptığı fedakarlığın karşılığını alabilmektir. Bu da hepimizin elindedir. Bu işin ciddiyetinin en önemli delili, kaybettiğimiz sevdiklerimiz, yakınlarımız, her yaştan ve her kesimden kaybettiğimiz insanımızdır. Bu noktada sosyal medyada yapılan tezviratlara, açıkça ifade edeyim fitne çalışmalarına, aşı karşıtlığı, maske karşıtlığı gibi hiçbir bilimsel veriye dayanmayan tamamen spekülatif ve devlete olan inancı sarsmaya dönük çalışmalara da itibar edilmemesini istirham ediyoruz."

Nisan ayında, toplam 8 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 115 terörist, 16'sı ölü, 2'si yaralı, 72'si sağ, 25'i teslim olarak etkisiz hale getirildiğini bildiren Çataklı, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden 66'sı PKK/KCK, 49'u ise DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 527 şüpheli gözaltına alınmış, 448 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde nisan ayında, 248 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 96 ağır ve uzun namlulu silah, 47 mayın/EYP, 57 el bombası, 270 kilogram patlayıcı madde, 11 bin 175 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir." dedi.

Çataklı, nisan ayında 25 terör eyleminin engellendiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"1 Ekim 2020'de başlayıp 15 Nisan 2021'de tamamlanan 286 barınma alanına yönelik 7 bin 424 operasyon planlanmış, planın üstüne çıkılarak 8 bin 536 operasyon yapılmıştır. 15 Nisan 2021 itibari ile 287 barınma alanına yönelik başlayan ilkbahar-yaz operasyonlarında şu ana kadar 912 operasyon gerçekleştirilmiştir."

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında nisan ayında gerçekleştirilen 16 bin 453 operasyonda 23 bin 306 kişinin gözaltına alındığını ve 1919 kişinin tutuklandığını aktaran Çataklı, "Operasyonlarda 2 ton 465 kilogram esrar, 89 kilogram skunk, 895 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 182 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 167 kilogram metamfetamin, 1 kilogram afyon,182 bin 988 adet ectasy, 359 bin 441 adet captagon, 208 bin 650 adet sentetik ecza, geçen aya göre tam 23 kat artışla 263 bin 153 kök kenevir ele geçirilmiştir. Narkotik ihbarları için kendi yazılımcılarımızın geliştirdiği uyuma uygulamasında bu yıl 500 bin hedefimiz var. Halihazırda indirme sayımız 427 bin 240, bu uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı 28 bin 390'dır." diye konuştu.

Çataklı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik, "Nisan ayında gerçekleştirilen 1630 operasyonda 2 bin 472 kişi gözaltına alınmış, 42 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 647 bin 680 litre kaçak akaryakıt, 58 bin 544 litre kaçak alkollü içki, 388 bin 326 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir." dedi.

Kadına karşı şiddet

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin Çataklı, şöyle konuştu:

"Nisan ayında 17 kadın yaşamını yitirmiştir. İçişleri Bakanlığı olarak bu konu, öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bunun için hem şikayet kanallarının sayısını arttırdık hem personel eğitimlerimizi arttırdık hem de tedbir yöntemlerimize yenilerini ilave ettik ki bin kelepçe kapasiteli yeni elektronik kelepçe izleme merkezimiz bunlardan bir tanesidir. Ayrıca 24 Mart 2018 itibari ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasında şu ana kadar 2 milyon 226 bin 465 indirilme sayısına ulaştık. Uygulama ile bugüne kadar 125 bin 47 ihbar alındı. Bunlar içinde asıllı ihbar dediğimiz gerçek ihbarlar yüzde 50 gibi önemli oranı gösteriyor ki yaklaşık 62 bin tehlikeli olaya sadece KADES programı sayesinde müdahale etmiştir. Birtakım mahfillerin İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını merkeze alarak ürettiği "karakolların aile içi şiddet başvurularını almadığı" iddiasının tamamen provokatif ve yalan olduğunu da rakamlarla ortaya koyduk. Ayrıca şunu ifade etmem gerekir ki 81 ilde mevcut bulunan aile işi şiddetle mücadele büro amirliklerini ilçe düzeyine yayarak 1005 yeni büro açmışken, buralara yeni personel almışken, bu personeli bu konuda eğitmişken böylesine bir yalanı servis etmek, kadına şiddet konusunu birilerinin nasıl siyaset malzemesi olarak gördüğünün de delilidir."

Asayiş suçları azaldı

Çataklı, nisan ayında bir önceki aya göre; yankesicilik olaylarında yüzde 33,2, evden hırsızlıkta yüzde 14,4, gasp olaylarında yüzde 13,1, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 12, kapkaç olaylarında yüzde 5 azalış görüldüğünü belirterek, motosiklet hırsızlığı olay sayısının ise yüzde 14,8 arttığını ifade etti.

Siber suçlar

İnternet ortamında işlenen suçlara ilişkin de bilgi veren Çataklı, nisan ayında 12 bin 858 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Çataklı, tespit edilen 5 bin 468 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, gözaltına alınan 163 kişiden 10’unun tutuklandığını kaydetti.

Çataklı, nisan ayında 2 bin 124'ü denizlerde olmak üzere toplam 10 bin 808 düzensiz göçmen ve 550 organizatörün yakalandığını ifade etti.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 436 bin 947olduğunu belirten Çataklı, bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısına ilişkin "Birilerinin bilinçsizce, gelişigüzel ve tamamen art niyetli olarak verdiği gibi 8 milyon falan değil, 3 milyon 670 bin 342 kişidir." dedi.

Trafik verileri

2021 yılı nisan ayında meydana gelen 126 ölümlü trafik kazasında 147 kişi kaza yerinde hayatını kaybettiğini, 11 bin 70 yaralanmalı trafik kazasında 15 bin 672 kişinin yaralandığını ve 12 yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Çataklı, 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazası sayısının 477’den yüzde 7 azalışla 445'e, olay yeri can kaybının ise 541’den 540’a düştüğünü söyledi.

Çataklı, trafik kazalarında yaralı sayısının 60 bin 970’den yüzde 2 azalışla 60 bin 53’e, olay yeri yaya can kaybının da 89’dan yüzde 22 azalışla 69’a gerilediğini dile getirdi.

Sigara yasağı söz konusu değil

"Sigara yasağına" ilişkin iddiaları da değerlendiren Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

Tam kapanma süreci

Çataklı, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanlarına e-başvuru üzerinden 6 milyon 385 bin çalışma izin belgesi düzenlendiğini belirtti.

Tam kapanma sürecinin canlı bir süreç olduğunu ve yeni durumlarda yeni tedbirlerin geliştirildiğini aktaran Çataklı, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve toplumun her kesimi ile istişare edildiğini anlattı.

Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabinede alınan kararlar gereği, kendilerinin de gerekli usul ve esasları genelgelerle düzenlemeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, şöyle konuştu:

"Tam kapanma dönemindeki süreçte yaptığımız düzenlemeler, aslında temel olarak nelerin alınıp satın alınacağı, nerelerin açık, nerelerin kapalı olacağı, hangi önceliklerle bu sürecin yönetileceği, hafta sonlarında yaptığımız uygulamanın aynısı bu. Yani cumartesi pazarın aynısı bu tam kapanma sürecine yansımış oldu. Biz nerelerin açık olabileceğini, hangi sebeplerle, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere bunları belirledik, yayınladık. Sonrasında bunu tam süreciyle de bütün bu süreye yayacak şekilde tekrar kamuoyuyla paylaştık."

Yeni durumlar, yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirlerin de alınması gerektiğini ifade eden İsmail Çataklı, "Marketler de ilgili konu da bunlardan bir tanesi. Şimdi de yeni bir genelge yayımladık. Hem genelge ile hem sıkça sorulan soruların cevaplarıyla çok açık bir şekilde hangi ürünlerin marketlerde alınıp satılabileceğini de belirledik. Buradaki temel amaç, minimum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanması suretiyle bu sürecin atlatılması." dedi.

Çataklı, çevrim içi alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açılmasına ilişkin de konuştu.

Konunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir işlemi olduğunu belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, Sayın İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek 'suçluyu övdüğü', yine 'ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi destekleyerek teröre olan yardımlarını desteklediği'. Yine bir üçüncü konu, 'bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı' iddialarıyla ilgili. Yani bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir işlemi var, bize gönderilmiş. Dolayısıyla her cumhuriyet başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreç de bu kapsamda yürüyor."

Çataklı, Gaziantep'teki bir camide yaşanan olaylarla ilgili ise şunları söyledi:

"Din görevlilerimiz bunları ikaz ettiler, bunun uygun olmadığı, yönteminin bu olmadığı konusunda uyarılarda bulundular. Ancak bunlar şiddetli bir şekilde mukavemette bulundular. Üstelik, benim burada söyleyemeyeceğim, hele hele bir camide asla söylenemeyecek ifadelerle, hakaretlerle, küfürlerle karşılık verdiler. Baktılar baş edemiyorlar, kolluk birimlerinden din görevlisi arkadaşlarımız talepte bulundu. Herhalde o esnada çevrede bulunan kolluk personeli de buna müdahale etti. Bu esnada bir yanlış yönlendirme ile orada bulunmaması gereken bir personelimizin de orada bulunduğunu ve gaz kullandığını biliyoruz. Zaten bununla ilgili kamuoyuna açıklama yapıldı, bu kişiyle ilgili gerekli işlemler de başlatıldı. Ancak iş burada kalmadı, başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi ve dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu. Alparslan Kuytul da bu kapsamda şu an gözaltında. Diğer idari ve adli süreç de bu kişilerle ilgili halen devam ediyor."