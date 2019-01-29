Nişasta bazlı şekerde kota düşürüldü

29 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının (NBŞ) yüzde 5'ten yüzde 2,5'e düşürüldüğünü açıkladı.

Partisinin "İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katılan Erdoğan, "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'a indirerek oldukça düşük bir seviyeye çekiyoruz" dedi. Söz konusu kota geçen yıl Mart ayında yüzde 10'dan yüzde 5'e çekilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Soma'da işletme süresi bitmek üzere olan kömür madenlerinin Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından çalıştırılacağını söyledi.

Erdoğan, "Soma Işıklar bölgesinde yılda 6 milyon ton kömür çıkaran ve sözleşmeleri sona ermek üzere olan madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından işletilecek. Bu madenlerdeki 2 bin 400 işçinin tamamı Türkiye Kömür İşletmelerinde kadrolu olarak aynı şartlarda istihdam edilecek" diye konuştu ve Soma'da yeni işletmeye açılacak sahalarda 10 bin ek istihdam oluşmasının beklendiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, daha önce geri ödeme sistemine dahil edilen SMA ilaçlarına ilişkin uygulamanın, hastalığın diğer tiplerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

Nişasta bazlı şeker nedir?

Genellikle mısırdan elde edilen bir sıvı şeker olan NBŞ, şeker kamışı ya da pancardan elde edilen sofra şekeri gibi tek başına tüketilmez ancak endüstriyel olarak üretilmiş gıdaların hemen hepsinde kullanılır.

Kan şekerini oldukça hızlı yükselten nişasta bazlı bu ürün, şekerin en zararlı formu olarak görülüyor. NBŞ; meyve suyu, bisküvi, ketçap gibi çok geniş bir yelpazedeki ürünlerde yer alıyor. Şirketler bu ürünü daha ekonomik olduğu için tercih ediyor.

Türkiye'de NBŞ, belirlenen kota kadar üretilebiliyor. Bu kararla birlikte Türkiye'de şeker üretiminin yüzde 97,5'i pancardan sağlanmış olacak.

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