Nissan’ın eski CEO’sunun Lübnan’a kaçışı ile ilgili dava görülmeye başlandı

03 Temmuz 2020

Japonya'da ev hapsindeyken İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili 7 kişi hakkında açılan dava bugün görülmeye başlandı.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "İştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Ayrıca iddianamede tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ghosn Japonya'da gelirini eksik beyan etme, emniyeti suistimal etme ve şirket fonlarının kötüye kullanılması gibi suçlamalar hakkında yargılanmayı beklerken, Japon adalet sisteminin "esiri" olmayacağını söyleyerek Lübnan'a kaçmıştı. Ghosn bu suçlamaları reddediyor.

Ghosn Ocak ayında yaptığı açıklamada,"Japonya'dan nasıl kaçtığımla ilgili açıklama yapmayacağım, çünkü bana yardım eden birçok kişinin başı derde girecek" demişti.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve sözcüsü İsmail Çataklı 3 Ocak 2020'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamalarda Ghosn'un Japonya'dan Türkiye'yi transit kullanmak üzere İstanbul Havalimanı'nda kargo bölümünde bir transferinin olduğunun anlaşıldığını söylemişti.