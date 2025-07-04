CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar devam ediyor. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sıcak gelişme sonrası "Niyazi Nefi Kara kimdir", "Niyazi Kara neden gözaltına alındı" sorusu sıklaştı.

Niyazi Nefi Kara neden gözaltına alındı?

Manavgat Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

Niyazi Nefi Kara kimdir?

1969 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hatıplar köyünde doğan Niyazi Nefi Kara, ilkokul ve ortaokul eğitimini Manavgat’ta, lise öğrenimini ise Antalya’da tamamladı. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Kara, hekimlik mesleğine Erzurum Şenkaya’da mecburi hizmetle başladı. 1993 yılında Adana’da pratisyen hekim olarak görev yaptı.

1994–2000 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık sonrası Aydın ve Denizli SSK hastanelerinde çalıştı; 2008 yılından itibaren ise memleketi Antalya’da, Medical Park Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı.

Mesleki kariyerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alan Kara, 2011–2012 ve 2014–2015 yıllarında Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu’nda görev aldı. Aynı dönemde Antalya Demokrasi Güçleri Platformu ve Antalya Eşgüdüm Kurulu üyeliklerinde bulundu. Halkevleri Genel Yürütme Kurulu (GYK) üyeliği, Antalya Lisesi Mezunları Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevler üstlendi. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Hakları Derneği ve Türk Nöroşirurji Derneği üyesidir.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) başlayan Kara, 2015 genel seçimleri öncesinde Antalya’da yapılan ön seçimde birinci sıradan aday gösterildi. Aynı yıl yapılan seçimlerde 25. ve 26. Dönem TBMM Antalya Milletvekili olarak görev yaptı.

2018’den bu yana Antalya’daki Uncalı Meydan Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Niyazi Nefi Kara, bu süreçte Antalya ve Manavgat’a yönelik çeşitli sağlık, çevre ve sosyal politika konularında saha çalışmaları ve raporlamalar yürütmüştür.