Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu
2018 yılı ve 2019 yılı Nobel Edebiyat Ödüllerini kazanan isimler belli oldu.
Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl iki kişiye verildi. 2018 Nobel Edebiyat ödülünün sahibi Polonyalı yazar Olga Tokarczuk olurken 2019 Nobel Ödülü'nün sahibi Avusturyalı yazar Peter Hanke oldu.
2018 Nobel Edebiyat Ödülü iptal edilmişti
İsveç Akademisi üyelerinden birinin kocasının cinsel istismarla suçlanması, yargılanması ve hatta hüküm giymesi üzerine Nobel Komitesi, geçen yıla gölge düşüren bu suçlamalardan ötürü töreni iptal etmiş, 2018'in Nobelli yazarının 2019'daki törende açıklanacağını duyurmuştu.