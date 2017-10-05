Nobel Edebiyat ödülünün kazananı belli oldu
Nobel Edeniyat Ödülü'nün sahibi Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro oldu.
2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu.
Nobel Komitesi, 2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro'nun kazandığını açıkladı.
Nobel Edebiyat Ödülü'nü geçen yıl, Amerikan müzik geleneğinde 'yeni şiirsel ifadeler yaratan' Bob Dylan kazanmıştı.
Hafta başından itibaren Nobel Tıp Ödülü, Nobel Fizik Ödülü, Nobel Kimya Ödülü'nün, bugün de Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahipleri duyuruldu. 6 Ekim Cuma günü Nobel Barış Ödülü'nü kazanan isim açıklanacak.
2017 Nobel Tıp Ödülü'nü, insanlarda biyolojik saati kontrol eden molekül mekanizmaları üzerine çalışmalarıyla ABD'li bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young kazandı.
2017 Nobel Fizik Ödülü, yer çekimi dalgaları üzerindeki çalışmalarıyla Amerikalı Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'un oldu.
2017 Nobel Kimya Ödülü ise, geliştirdikleri 'çözeltideki biyomoleküllerin yüksek çözünürlüklü yapı tayini için kriyo-elektron mikroskobu' ile İsviçreli Jacques Dubochet, Alman Joachim Frank ve İngiliz Richard Henderson'a verildi.
Nobel Kimya Ödülü sahipleri belli oldu
2017 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu