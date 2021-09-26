Nobel ödüllü Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu ile buluşan Sancar, "Türkiye'de aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldınız. Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine, "Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmişler, gerçekten çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığıyla ilgili soruya ise "Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil." yanıtını verdi.

Görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini kaydeden Sancar, "Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek, yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok." değerlendirmesinde bulundu.