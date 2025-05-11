Nobel Ödüllü Aziz Sancar’dan beyin kanseri ilacı: Farelerde işe yaradı, insanlar için desteğe ihtiyaç var

Çalışmaları ile 2015 yılında 'Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, geliştirdikleri beyin kanseri ilacını insanlar üzerinde denemek için yeterli maddi kaynak bulamadıklarını açıkladı. Çalışma için 2 milyon dolara ihtiyaç olduğunu söyleyen Aziz Sancar, “Bizi maddi olarak destekleyecek kurum bulamıyoruz” dedi.

Beyin tümörlerinin, ölüm nedenleri arasında 10'uncu sırada yer aldığını ifade eden Sancar, mevcut kanser ilaçlarının bu kanser türü için yetersiz kaldığını, ancak kendi ürettikleri bileşenin beyne girirek kanser hücresini yok ettiğini anlattı.

Nefes Gazetesi'ne konuşan Sancar, ilaçla ilgili ilk çalışmanın 3 yıl önce yayımlandığını belirterek sürecin yavaş ilerlediğine dikkat çekti. Çalışmanın devamı için olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Nobel Ödüllü bilim adamı, kendilerini maddi olarak destekleyecek kurum bulmakta zorlandıklarını söyledi.

"Olumlu ve güvenli sonuçlar alıyoruz"

Bu konuda çok fazla çalışma, yayın ve buluş olduğunu belirten Sancar, "İlaç firmaları da hangilerini destekleyeceklerini ya da kime inanacaklarını bilmiyorlar. Ama bizi destekleyecek birilerini bulmalıyız. Şu an gönüllü insanlarda deneme yapmamız lazım. Çünkü olumlu ve güvenli sonuçlar alıyoruz. Ölüme terk edilmiş çok insan var. Bu hastalara tanı konulduktan sonra ortalama yaşam süresi 14-16 ay. Onun için ne kadar hızlı bir şeyler yapabilirsek iyidir” diye konuştu.

'Farelerde hayat süresini iki misli uzattı'

Kanserin çözümünü bulmanın zor olduğunu ancak çalışmanın farelerde hayat süresini iki misli uzattığını söyleyen Sancar, bunun umut verici olsa da "beyin kanserinin kesin tedavisi" olamayacağını ifade etti.

Trump'ın kesintileri belirsizlik yarattı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 2 milyon dolarlık bir araştırma ile bileşenin güvenirliliğinin ispatlanmasını istediğini aktaran Sancar, bunun da ABD Başkanı Donald Trump'ın bilimsel araştırmalara dönük bütçede ciddi kesintiye gitmesi ile belirsizliğe sürüklendiğini söyledi.

Sancar, Türkiye’deki gençlere de "Dışarıya gelin bilim yapın, bilim yapmayı öğrenin ama Türkiye'ye dönün" diyerek tavsiye verdi.