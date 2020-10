Nobel tıp ödülleri sahibini buldu

05 Ekim 2020

Nobel Vakfı, hepatit c virüsü üzerinde 1980 ve 1990'lı yıllarda yaptıkları çalışmalar sebebiyle ABD Harvey Alter ve Charles Rice ile Birleşik Krallık'tan Michael Houghton'ın Nobel Tıp Ödülüne layık görüldüğünü açıklandı.

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, Amerikalı virologlar Alter ve Rice ile İngiliz bilim insanı Houghton'un "Hepatit C virüsünün keşfinden ötürü" 2020 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

Bilim insanlarının keşfi sayesinde bugün virüs için çok hassas kan testlerinin mevcut olduğu ve bunların dünyanın birçok bölgesinde kan nakli sonrası hepatit vakalarını ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre kanla bulaşan hepatit c hastalığı siroz ve karaciğer kanserinin en büyük sebeplerinden biri. Dünyada 70 milyonun üzerinde hepatit vakası bulunuyor ve her yıl bu virüs nedeniyle 400 bin kişi hayatını kaybediyor. Bir aşısı olmayan hepatit c virüsüne yakalananlar antiviral tedavilere yüzde 95'in üzerinde bir oranda olumlu yanıt veriyorlar.