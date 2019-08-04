Nöbetçi noterlerden 190 binden fazla işlem

04 Ağustos 2019

Hafta sonları nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında noterler, yaklaşık üç ayda 191 bin 658 işlem gerçekleştirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına bu yıl 6 Nisan'da geçildi.

Bu kapsamda, 81 ilde belirlenen noterler, yaklaşık üç ayda cumartesi ve pazar günleri 191 bin 658 işlem yaptı.

Noterler, nöbette en çok araç alım satım işlemi gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında yapılan ikinci el araç satış işlemi ile sıfır araç tescil sayısı 135 bin 726 oldu. Araç satışını, vekaletname, defter onay ve ihtarname gibi işlemler takip etti.

Nöbetçi olarak belirlenen noterler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatlerinde hizmet veriyor. Bu çerçevede İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler ile diğer il ve ilçelerde görevlendirilen noterler belirlenen saatlerde nöbet tutuyor.

Nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında araç plakası değişiklikleri de hafta sonu yapılabiliyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, nöbetçi noterlik uygulaması başladıktan sonra vatandaşların işlerinin aksamaması için plaka değişikliklerinin hafta sonu yapılmasının önünü açmıştı.

Bu kapsamda hafta sonları 16 bin 531 plaka değişimi gerçekleştirildi.

Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin "https://portal.tnb.org.tr" internet sitesinden öğrenilebiliyor.

Kaynak: AA