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Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

Hakkari'deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.

Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askeri personelin, silahının kazara ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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