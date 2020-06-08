Normalleşme tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı
Yeni tedbirler kapsamında, hasta ziyaretleri, ilaç raporları ve sağlık personellerine ilişkin alınan yeni kararlar açıklandı.
Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, COVID-19 tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.
1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları bugünden itibaren verilmeye başlanacak.
COVID-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.