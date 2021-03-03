Normalleşmenin başladığı iller belli oldu! 38 ilde normalleşme başladı

Mart ayının ilk gününde yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme adımlarını vatandaşlarla paylaştı. Normalleşmenin risk haritasında yer alan kategorilere göre olacağı duyuruldu. Buna göre en düşük riske sahip iller daha hızlı bir şekilde normalleşmeye giderken, çok yüksek risk grubundaki illerde ise daha yavaş bir şekilde normalleşme adımları uygulanacak.

Özellikle büyük kentlerde yaşayan vatandaşlar normalleşmenin başladığı illeri araştırıyor. Bu noktada risk haritasına bakıldığında İstanbul ve İzmir yüksek riskli iller arasında yer alırken, Ankara, Bursa, Adana ise orta riskli iller arasında yer alıyor. Alınan kararlara göre ise orta riskli illerde normalleşme adımlarının daha hızlı olması planlanıyor.

Hangi il hangi risk grubunda?

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Yüksek riskli iller

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Orta riskli iller

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Normalleşme adımları açıklandı

Eğitim

Kabine toplatısı sonrasında açıklanan normalleşme adımlarına göre ülke genelinde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Düşük ve orta riskli illerde ise ek olarak ortaokul ve liseler de yüz yüze eğitime geçecek. Diğer illerde ise liselerde sadece sınavlar yüz yüze yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Normalleşme kapsamında düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Yeme-içme yerleri açılıyor

Kabine toplantısında alınan kararlara göre yeme-içme mekanları (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane, çay bahçesi) çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyete geçti. Bu işletmeler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle müşterilerini ağırlayabilecekler.

Spor salonları

Halı saha, yüzme havuzu gibi spor tesisleri dee normalleşme kapsamında saat 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

Nikah ve düğünler

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

STK'ların durumu

Sivil toplum kuruluşları meslek odaları kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

65 yaş üstü vatandaşlar

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli şehirlerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riski sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.