Norveç'te fırlatılan Alman şirketin uzay roketi, kalkıştan sonra patladı

Norveç'in Andoya Uzay Üssü'nden yerel saatle 12.30’da fırlatılan Spectrum roketi, uçuştan yaklaşık 30 saniye sonra havada infilak etti. Fırlatmanın canlı yayını sırasında yüksek bir patlama sesi duyuldu. Daha sonra, yaklaşık 50 ton ağırlığındaki roket, Andoya adasındaki fırlatma rampasının yakınına düştü.

Fırlatma tesisini işleten Andoya Space tarafından yapılan açıklamada, Spectrum roketinin okyanusa düştüğü ve hiç kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Açıklamada, çevresel ya da maddi hasarların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Roketin düşüş nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.

Münih merkezli özel şirket Isar Aerospace tarafından geliştirilen mürettebatsız ve 28 metre yüksekliğindeki Spectrum roketi, Avrupa'nın kıtadaki ticari bir uzay üssünden yörüngeye fırlatılan ilk roket olması amaçlanıyordu. Fakat 30 saniye sonra düşüşüyle, söz konusu roket uluslararası tanıma göre 100 kilometre yükseklikte başlayan uzaya ulaşamadı.

Alman şirket, yörüngeye uyduları yerleştirmeyi amaçlayan söz konusu test uçuşuyla veri toplamayı hedefliyordu.

Isar Aerospace Üst Yetkilisi (CEO) Daniel Metzler, “Bugünkü ilk uçuşumuzda temiz bir kalkış gerçekleştirdik, 30 saniyelik bir uçuş yaptık ve bu sırada pisti havaya uçurmadık." ifadelerini kullandı.

ABD ve Avrupa arasındaki jeopolitik gerilimler nedeniyle, uzaya bağımsız erişim güvenlik ve ekonomik nedenlerle önemli hale gelirken, Isar Aerospace şirketi 400 milyon avro aşan sermayesiyle gelecekte Münih yakınlarında yeni kurulacak fabrikayla yılda 40 fırlatma aracı üretmeyi hedefliyor.

Öte yandan, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Küresel uydu pazarı da 10 yıl içinde mevcut 15 milyar dolardan en az 108 milyar dolara çıkacak. Gelecek 5 yıl içinde dünyadan 1000 kilometre yüksekliğe kadar 70 bin uydu konuşlandırılacak. Bu da şu anda toplam uydu sayısının neredeyse altı katına denk geliyor.

ABD, Elon Musk tarafından kurulan uzay şirketi Space X nedeniyle roket fırlatmalarında dünyada baskın durumda bulunması dikkati çekerken, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) keşif uydularının Space X tarafından uzaya gönderilmesi, Alman savunmasını ABD'lilere ve Musk'a bağımlı hale getirdiği için Alman basınında eleştirilere neden oluyordu.