Noter belgeleri ve bonolara karekod zorunluluğu geliyor

Noterler tarafından düzenlenen belgeler ile kişiler tarafından düzenlenen bono­larda karekod bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Adalet Bakan­lığının 12. Yargı Paketi üzerindeki çalışma­larında sona gelindi. 7 kanunda değişiklik ve düzenleme içeren taslak metin, 32 madde­den oluşuyor. Son halinin verilmesinin ar­dından TBMM’ye gönderilmesi beklenen paketle, hukuk yargılamalarının etkinliği­nin artırılması, yargıda gecikmenin ve ba­zı alanlarda dolandırıcılık suçunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Taslak metne göre, Değişiklikle, noterler tarafından düzenlenen belgeler üzerinde karekodun yer alması zo­runlu hale gelecek. Böylece, belgeler üzerin­de yapılabilecek sahteciliklerin engellenme­si amaçlanıyor. Ayrıca bonoların karekodlu oluşturulması hükme bağlanacak, karekod­suz belge, bono vasfı kazanamayacak.  

