Noter belgeleri ve bonolara karekod zorunluluğu geliyor
Noterler tarafından düzenlenen belgeler ile kişiler tarafından düzenlenen bonolarda karekod bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.
Adalet Bakanlığının 12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarında sona gelindi. 7 kanunda değişiklik ve düzenleme içeren taslak metin, 32 maddeden oluşuyor. Son halinin verilmesinin ardından TBMM’ye gönderilmesi beklenen paketle, hukuk yargılamalarının etkinliğinin artırılması, yargıda gecikmenin ve bazı alanlarda dolandırıcılık suçunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Taslak metne göre, Değişiklikle, noterler tarafından düzenlenen belgeler üzerinde karekodun yer alması zorunlu hale gelecek. Böylece, belgeler üzerinde yapılabilecek sahteciliklerin engellenmesi amaçlanıyor. Ayrıca bonoların karekodlu oluşturulması hükme bağlanacak, karekodsuz belge, bono vasfı kazanamayacak.