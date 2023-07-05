Noterde taşınmaz satışında ilk tapu Bakan Tunç’tan

Yeni uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de yapılmasına yönelik düzenlemenin geçen yıl yasalaştığını hatırlattı. Noterliğin bir kamu hizmeti olduğunu ifade eden Bakan Tunç, bugüne kadar çok sayıda yeni noterlik uygulamalarının hayata geçirildiğini aktardı.

Bakan Tunç, noterliklerde araç tescil işlemlerinin yapıldığını, mirasçılık belgelerinin verildiğini anlatarak, bu uygulamaların vatandaşlara kolaylık sağladığını dile getirdi. Bakan Tunç, “Noterlik uygulamalarında önemli bir aşamayı daha kaydettik. Noterlik Kanunu’nda gerçekleştirilen geçen yıl 28 Temmuz tarihinde yargı paketiyle hayata geçen taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan yasal düzenlemenin uygulamasını bugün başlatıyoruz.

Ankara'da, 65. Noter’de bu uygulama ilk kez başlamış olacak” dedi. Taşınmaz satış sözleşmelerinin ülke genelindeki tüm noterliklerde yapılabileceğini belirten Tunç, "Tapuda sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler, nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta sonu da gerçekleşmiş olacak. Bu da önemli bir kolaylık" dedi.

Bakan Tunç, işlemlerin noterler denetiminde yapılacağını, bunun da uyuşmazlıkları ortadan kaldıracağını söyledi. Bakan Tunç, konuşmasının ardından ilk taşınmaz satışı işlemini de izledi. İşlemlerin ardından Bakan Tunç, arsa satın alan kişiye tapusunu teslim etti. Ankara 65. Noterliği'nde Tunç'a Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan ve bakanlık bürokratları da eşlik etti.