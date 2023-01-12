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Notere taşınmaz satış başvurusu e-Devlet'ten yapılacak

Noterler tarafından düzenlenecek taşınmaz satış sözleşmelerine ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Dünya Gazetesi
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Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmazın Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece Noterler Birliğinin "e-randevu/ başvuru" uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacak.

Gerekli belgeler Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi'ne (TNBBS) yüklenecek ve belgelerin asılları randevu tarihinde noterliğe ibraz edilecek.

Noter, başvuru üzerine TNBBS'den başvuru belgesi düzenleyecek. Hukuki veya fiili engel nedeniyle başvuru belgesinin düzenlenememesi durumunda başvuru reddedilerek taraflara güncelleme imkanı sağlanacak.