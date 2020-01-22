Noterlerde yeni dönem 3 Şubat'ta başlıyor

22 Ocak 2020

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve noter ücretlerinin kredi kartlarıyla ödenmesi uygulamasının 3 Şubat itibarıyla yurt genelinde başlayacağını bildirdi.

Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, noterliğin adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu, hukuki işlemlerin belgelendirilmesi ve bu işlemlere dair belgelerin düzenli bir şekilde saklanması görevinin noterlere ait olduğunu söyledi.

Noterlerin bu fonksiyonunun itilafların yargıya intikal etmeden çözümlenmesini, yargıya intikal edenlerinse daha hızlı sonuçlanmasını sağladığını ifade eden Gül, bu anlamda vatandaşın memnuniyetini artırmak amacıyla çok önemli adımlar attıklarını belirtti.

Bakan Gül, "Örneğin, 1 Şubat 2018'de araç sicil ve tescilinin noterliklere devriyle araç satışı, devir ve tescil işlemleri, büyük bir hız kazanmıştır. Böylece işlemler, kolay şekilde vatandaş memnuniyeti odaklı devam etmiştir. Geçtiğimiz yıl noterliklerde yaklaşık 8,5 milyon ikinci el araç satışı gerçekleştirilmiştir. Böylece hem emniyet hem noterlik gibi işlemlerde vatandaş mağdur olmamakta, emniyet mensupları da kendi kamu hizmetini ayrıca ifa edebilmektedir." diye konuştu.

Kamuoyuna mayıs ayında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de noterlik sistemiyle ilgili çok önemli yeniliklere yer verdiklerini anımsatan Gül, bunların uygulamalarına da hızlı bir şekilde başladıklarını aktardı.

Bakan Gül, bu kapsamda noterliklerin görev tanımlarının yargının iş yükünü azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği yeni bir kadroyla noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasını hedefliyoruz. Böylece noterlerimizin de yine sırayla değil, sınavla noterlik mesleğine gireceği bir reformu hayata geçirmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Bunun da en kısa zamanda yine kanunlaşmasını, yürürlüğe girmesini hedefliyoruz." dedi.

"Noterlik sayısı 2 bin 61'e ulaştı"

Bazı çekişmesiz yargı işleriyle, henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere, delil tespitinin noterlikler tarafından yapılabilmesini sağlayacak düzenlemeler de düşündüklerini dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Özellikle mahkemelerin yargı yükünü de azaltacak şekilde tıpkı veraset ilamı gibi bazı konuların yine yargı mercilerinden noterlik müessesesine devri hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda da özellikle hafta sonu noterliklerin açık olması sebebiyle, adalet hizmetlerinin hafta sonu da noterler eliyle bazı hizmetlerin yapılabilmesine büyük bir imkan sağlanacaktır. Bu konu da yine çalışmalarımızın arasında. Yakın zamanda inşallah neticeye bağlamış olacağız."

Gül, nöbetçi noterlik uygulamasını geçen nisan ayında hayata geçirdiklerini hatırlatarak, aynı gün hizmete giren bir diğer konunun da konsolosluklarda yapılan noterlik işlemlerinden aynı anda Türkiye'den örneğinin alınması hususu olduğunu aktardı.

Noterliklerde hafta sonu da araç alım satımı yapılabildiğini anlatan Gül, son 9 ayda noterliklerdeki hafta sonu işlem sayısının 635 bin olduğunu belirtti.

Gül, geçen yıl kasım ayında 130 yeni noterlik daha kurduklarını, böylece noterlik sayısının 2 bin 61'e ulaştığını bildirdi.

"Yargı reformu stratejisindeki hedeflerimizden birini de yine gerçekleştirmiş oluyoruz"

Bakan Gül, tanıtımı yapılan güvenli ödeme sistemiyle vatandaşın alışverişini güvenle yapılabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ikinci el araç satış sözleşmeleri, iş yeri devir sözleşmeleri, marka devir sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri gibi yaklaşık 9 milyon işlemin yapılmasını bu süreçte bekliyoruz. Bütün bu işlemlere de 3 Şubat 2020 Pazartesi itibarıyla tüm Türkiye'de tüm noterliklerimiz geçmiş olacak. Böylece para alışverişlerinde büyük bir kolaylık sağlanacak ve yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacak."

Bu sistemle emanet hesabına alınan paranın noterlik işlemi tamamlandıktan sonra ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılmış olacağını, bununla ilgili finansal entegrasyon sisteminin de noterliklerde kurulduğunu bildiren Gül, sistemde hesaba para yatırıldığı teyit edildikten sonra işlemin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bakan Abdulhamit Gül, noterliklerin bu işlemlerle ilgili sms ve e-posta yoluyla tüm süreci vatandaşlara bildireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"3 Şubat'ta başlayacak diğer bir uygulama da noterliklerde kredi kartı kullanımı imkanı olacak. Vatandaşımız noterde işlemini ister nakit ister kredi kartı ister banka kartıyla yapabilecektir. Vatandaşımızın yanında nakit bulundurma zorunluluğu ve buna ilişkin riskler ortadan kalkacaktır. İşlemler kredi kartı ya da banka kartıyla güvenli bir şekilde yine halledilebilecektir. Böylece noterliklerde ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşımıza kolaylık sağlayacak güvenli bir uygulama hayata geçmiş oluyor. Yargı reformu stratejisindeki hedeflerimizden birini de yine gerçekleştirmiş oluyoruz."

Hukuki güvenlik ilkesinden ödün vermeden vatandaşın iş ve işlemlerinde, kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam edeceklerini anlatan Gül, başlatılayacak bu iki yeni uygulamayla vatandaşlara noterlik işlemlerine ilişkin güvenlik ve kolaylık sağlamış olacaklarını vurguladı.

Gül, "Noterlik hizmetlerinin dijital altyapısının güçlendirilerek hızlandırılması, noterlik sayısının artırılması, e-tebligat uygulamamız, hedef süre uygulamamız, arabuluculuk, uzlaştırma, ön ödeme, seri yargılama, basit yargılama gibi usuller güven veren ve erişilebilir bir adalet gayesine katkı sağalayacak, hizmet edecektir. Özellikle noterlerimizin gayrimenkul satışı da dahil olmak üzere yeni hizmet alanlarına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA