NOW TV Gülbin Tosun’u kovacak mı? Son gelişmeyi Fatih Altaylı duyurdu

NOW TV sunucusu Gülbin Tosun son günlerde Türkiye’nin gündemine oturdu. Nedeni ise Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik attığı “Bir bardak suya muhtaç olun” şeklinde attığı bir eleştiri tweet’i.

Gülbin Tosun’un bu tweet nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı iddia ediliyordu. Gazeteci Fatih Altaylı, NOW TV yönetimine Gülbin Tosun’un akıbetini sordu.

YouTube kanalından NOW TV yönetimiyle yaptığı konuşmayı aktaran Altaylı, Gülbin Tosun’un zorunlu izne çıkarılmasının ABB Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili olmadığını ifade etti.

NOW TV'den Gülbin Tosun açıklaması

Altaylı, kanal yönetimi tarafından "Mansur Bey ne bizi aradı ne bizimle konuştu. Bu konuyla ilgili Mansur Bey hiç devreye girmedi. Gülbin'in gelecek hafta çıkacağı izni iki gün öne çekmesinin nedeni Mansur Yavaş değil" denildiğini duyurdu.

Altaylı, Gülbin Tosun'un Mansur Yavaş ile ilgili attığı tweet'te bir kullanıcıya verdiği cevabın NOW TV yöneticilerinin tepkisini çektiğini ise şöyle paylaştı:

* Kanal yönetimi, 'Mansur Yavaş'a söylediği sözlerden değil, tweet'te altta yapılan yorumlarda bir kadın takipçinin kendisine yönelttiği eleştiriye verdiği cevaptaki nezaketsizlikten dolayı böyle bir karar aldık' dediler.