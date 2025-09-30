NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Gazeteci Hüseyin Günay son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası Günay gündem olurken "Hüseyin Günay kimdir, kaç yaşında ve nereli" soruları da sıkça gelmeye başladı.

Hüseyin Günay kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Hüseyin Günay, 5 Ağustos 1986 tarihinde Mersin’in Erdemli ilçesinde doğdu. Gazetecilik kariyerine BBC Türkçe’de başladı. Burada muhabirlik ve sunuculuk görevlerinde bulunduktan sonra NTV’nin Washington Temsilciliği görevine atandı.

Uzun süredir ABD’nin başkentinde görev yapan Günay, Beyaz Saray ve Kongre’den gelişmeleri canlı yayınlarla Türkiye’ye aktarmaktadır.

Eğitim hayatı

Çeşitli kaynaklara göre İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Günay, ayrıca İngiltere ve Amerika’da gazetecilik üzerine deneyim kazandı. Üniversitelerde öğrencilere medya alanında seminerler verdi.

Özel hayatı

Hüseyin Günay, 2025 yılının Nisan ayında eğitim danışmanı Özge Özdemir ile Miami’de evlendi. ABD’de öğrencilere danışmanlık yapan Özge Özdemir, uluslararası eğitim alanında çalışmalar yürütmektedir.