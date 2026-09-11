Nüfus müdürlüklerinden hafta sonu için özel mesai
KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar için nüfus müdürlüklerinin hafta sonu çalışma saatleri duyuruldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki müdürlüklerin adaylara hizmet vermek üzere açık tutulacağını bildirdi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların işlemlerini gerçekleştirebilmesi için sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin hafta sonu hizmet vereceğini açıkladı.
İşlemler randevusuz yapılacak
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, ilgili müdürlükler yarın 07.00-14.30, pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.
Adaylar, belirtilen saatlerde randevu almadan işlemlerini yaptırabilecek. Açıklamada, sınava katılacak adaylara başarı dilekleri de iletildi.