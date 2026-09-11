Nüfus müdürlüklerinden hafta sonu için özel mesai

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların işlemlerini gerçekleştirebilmesi için sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin hafta sonu hizmet vereceğini açıkladı.

İşlemler randevusuz yapılacak

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, ilgili müdürlükler yarın 07.00-14.30, pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Adaylar, belirtilen saatlerde randevu almadan işlemlerini yaptırabilecek. Açıklamada, sınava katılacak adaylara başarı dilekleri de iletildi.