Nüfus Politikaları Kurulu'nun ilk toplantısında genç çiftlere destek ve doğum izni ele alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nun ilk toplantısında genç çiftlere destek ve doğum izinlerinin artırılması gibi pek çok önmeli konu ele alındı. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin nüfus politikaları yeniden gözden geçirilirken, nüfus artışını hızlandırmak için yapılması gerekenler konuşuldu.
Yılmaz, "Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız" açıklamasında bulundu.
Genç çiftlere yeni maddi destekler geliyor
Yılmaz, şöyle devam etti:
"Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.
Doğum izni artacak
Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız.
Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.
Yeni çalışma modelleri
Kadınların hem ev hayatını, hem iş hayatını aynı anda sağlıklı biçimde sürdürmeleri ve ikisi arasında bir tercihe zorlanmamaları için yeni çalışma modelleri geliştirmemiz gerekiyor.
Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine; doğum yardımlarından esnek ve uzaktan çalışmaya birçok alternatifi çok yönlü ve bütüncül bir bakış açısıyla ele alacağız."