Nüfusun yüzde 67,9'u kentlerde yaşıyor

Türkiye nüfusunun büyük bir blöümü yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ettiği ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "Kent-Kır Nüfus İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin toplam yüz ölçümünün sadece yüzde 1,6'sını oluşturan "yoğun kent" olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde, 2022 yılı sonu itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi yaşıyor. Diğer bir ifadeyle nüfusun yüzde 67,9'u yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ediyor.

Kır olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüz ölçümünün yüzde 93,5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun yüzde 17,3'ü bulunurken "orta yoğun kent" olarak sınıflandırılan ve ülke yüz ölçümünün yüzde 4,9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun yüzde 14,8'i yaşıyor.

Yaşlıların da tercihi kentler

Diğer yandan, cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet eden nüfusun yüzde 49,7'sini erkeklerin, yüzde 50,3'ünü ise kadınların oluşturduğu belirlendi.

Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin yüzde 50,3'ünü erkekler, yüzde 49,7'sini kadınlar, kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin ise yüzde 51,4'ünü erkekler ve yüzde 48,6'sını kadınlar oluşturdu.

Toplam nüfusun yüzde 9,9'unu oluşturan 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 30,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet ettiği görüldü. Yaşlı nüfusun yüzde 14,6'sı orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlardan, yüzde 55,3'ü ise yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlardan meydana geldi.

Ülke nüfusunun yüzde 68,1'ini oluşturan 15-64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfus içinde yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranı yüzde 69,2 oldu.

En fazla yoğunluk İstanbul’da

İstanbul'da nüfusun yüzde 96,4'ü, Ankara'da yüzde 88,3'ü, İzmir'de de yüzde 78,6'sı yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ediyor Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en yüksek olduğu iller yüzde 58,1 ile Artvin, yüzde 57,9 ile Bayburt ve yüzde 57,3 ile Sinop oldu.

Kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfusun oranının en yüksek olduğu il yüzde 68,4 ile Ardahan olarak belirlendi. Bu ili yüzde 60,3 ile Tunceli ve yüzde 54,2 ile Bartın takip etti. Kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranının en az olduğu iller ise yüzde 0,9 ile İstanbul, yüzde 4,1 ile Ankara ve yüzde 4,7 ile Kocaeli oldu.