Numan Kurtulmuş çerçeve yasa teklifini imzaladı

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AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen "çerçeve yasa" konusunda son hazırlıkları sürüyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, dün akşam saatlerinde DEM Parti heyeti ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile ayrı ayrı bir araya gelerek teklife son şeklini verdi.

Yasa teklifinin isminin, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ismi belirlenirken de tercih edildiği gibi olması benimsendi ve "milli dayanışma" ve "toplumsal bütünlenme" vurgusu yapıldı.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismiyle sunulması planlanan teklifin, 10-12 maddeden oluşması öngörülüyor.