Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merakla beklenen asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir." dedi.

EYT düzenlemesiyle ilgili ise Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi." diye konuştu.

Kurtulmuş, siyasetteki yüzde 50+1 tartışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkinin Meclis'te olduğu sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, "50+1 ile herhangi bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Şu an gündemimizde değil, kural yetkisi TBMM'dedir." ifadelerine yer verdi.