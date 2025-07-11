Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın silahları teslimiyle ilgili açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar için bulunduğu Bosna Hersek'te basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Silahların teslimiyle ilgili ilk adımın planlandığı şekilde atıldığını belirten Kurtulmuş, "Planlandığı gibi ilk adım gerçekleşti. Her şey iyi niyetli şekilde gidiyor. Herkesi sürece destek vermeye davet ediyorum" dedi.

"Süreç, meclis tarafından yakından takip ediliyor"

Komisyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurtulmuş, "Komisyonla ilgili çalışmalarımızın sonuna geldik" diyerek, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Kurtulmuş ayrıca, "Komisyonun bir numaralı meselesi silahların bırakılması ve terör örgütünün feshedilmesiyle ilgili süreci TBMM ve millet iradesi adına takip etmek" şeklinde konuştu.

Sürecin yalnızca bir partiye ait olmadığını vurgulayan TBMM Başkanı, "Süreç hiçbir partinin tek başına meselesi değil. Bu süreç Türkiye'nin meselesidir, başarılı olursa bütün Türkiye başarılı olmuş olacak" ifadelerini kullandı.