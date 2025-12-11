Nur Köşker kimdir, kaç yaşında, nereli? Köşker evli mi, eşi kim?

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, sosyal medya hesabından Mehmet Akif Ersoy ile ilgili kendisini taciz ettiğini ve işten çıkarma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Bu açıklamalar sonrası Nur Köşker gündem olurken hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.

Nur Köşker kimdir?

Nur Köşker, 8 Temmuz 1994 doğumlu bir haber sunucusu. Medya kariyerine Sabah Gazetesi’nde staj yaparak başlayan Köşker, ardından Atv’de muhabirlik görevini üstlendi. Daha sonra Olay TV ve TV 24’te çalışan Köşker, 2021’den itibaren Habertürk’ün gece ve hafta sonu öğlen bültenlerini sundu.

Köşker, Mart 2023’te Mustafa Kemal Doğançay ile evlendi. Sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı bu görkemli düğünle gündeme gelen çift, 2024 yılında yollarını ayırdı.

Nur Köşker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim.

Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi. Gelelim ne olup bittiğine.

Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmeliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim.

Sonrasında herkese, "Editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim. O yüzden işten ayrıldım" dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsetmeye başladım.

Sabanın 5'inde 'Endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle LED'in önüne geç' diye mesaj atan Genel Yayın Yönetmeni olabilir mi?" Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. LED'in önüne geçmemi isteme sebebi de buydu."