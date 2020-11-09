Nurettin Canikli kimdir?

09 Kasım 2020

Nurettin Canikli, 15 Mayıs 1960 tarihinde Giresun'un Alucra ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Alucra'da tamamlayan Nurettin Canikli, 1974 yılında Devlet Parasız Yatılı Okulları sınavına girerek Giresun İmam Hatip Lisesi'ni kazandı ve lise eğitimini burada tamamladı. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans eğitimine başlayan Nurettin Canikli, Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Ardından İngiltere'de bulunan Sheffield Üniversitesi'nde Para-Banka-Finansman alanında yüksek lisansını tamamladı.

Eğitiminin ardından 1993 yılında Maliye Başmüfettişliğine atanan Nurettin Canikli, aynı yıl Gelirler Daire Başkanlığı ve 1996 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1997 yılında ise İstanbul Defterdarlığına atandı.

54. Hükümetin düşmesinin ardından Temmuz 1997'de görevinden alınan Nurettin Canikli, bunun üzerine memuriyetten istifa etti. Yeminli mali müşavirlik şirketinin ortağı olarak faaliyette bulunan Nurettin Canikli, 5 yıl boyunca Yeni Şafak gazetesinde ekonomi ve finans konularında köşe yazarlığı yaptı.

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyeleri arasında yer alan Nurettin Canikli, 2002 Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti Giresun Milletvekili olarak TBMM'ye girdi ve bu süreçte TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi görevlerini sürdürdü. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar Giresun milletvekili olarak meclise girdi.

2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükümeti'nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak yer alan Nurettin Canikli, Haziran 2015 genel seçimlerinde ise aday gösterilmedi. Kasım 2015'te ise bir kez daha AK Parti'den milletvekili olarak meclise girdi. Davutoğlu'nun Başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine revizyonu değişikliği sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'na atandı.

Nurettin Canikli, evli ve dört çocuk babasıdır.