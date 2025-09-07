Nurullah Efe’ye 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten yeni dava

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında, MİT tırlarının gündem olduğu süreçte Erdoğan ve diğer yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmış ve hapis cezasına çaptırılmıştı.

Ardından Yargıtay, Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleşmesi üzerine HKP kurucu üyeliği, parti üyeliği ve yöneticiliğinin sona erdiğini açıklamıştı.

Efe karara itiraz ederken,"Cumhurbaşkanına hakaret" davada yaptığı savunmada yine "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında yeniden dava açıldı.

Efe, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle 9 Eylül'de Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.