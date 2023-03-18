Nusret Mayın Gemisi'ne bir yılda 73 bin ziyaretçi

Nusret Mayın Gemisi 2022 yılında toplamda 73 bin 841 yerli ve yabancı turist, öğretmen, öğrenci, askeriye, STK ve muhtarlar tarafından ziyaret edildi.

Nusret Mayın Gemisi 1911 yılında Almanya'nın Kiel şehrinin Germania Tersanesi’nde inşa edilerek, 1914'te Osmanlı Donanması’na teslim edilmiştir. Eni 7.4 metre, boyu 40 metre, sürati ise 15 mildi.

Çanakkale'de zaferinin simgelerinden

Dar alanlarda seri manevra özelliği nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda görevlendirilmişti. Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nusret Mayın Gemisi 7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece elde kalan son 26 mayını Karanlık Liman’a gizlice dökmüş ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır.

2022'den bu yana Mersin'de sergileniyor

1955 yılına kadar bu görevini sürdürdükten sonra terhis edilmiş ve 1962 yılında özel sektöre satılmıştır. Uzun süre kuru yük gemisi olarak kullanılmış, ancak yaşlı bedeni daha fazla dayanamayarak 1989 yılında Mersin Limanı'nda batmıştır. 1999 yılında Mersin’deki bir gönüllü grubu batık gemiyi çıkarmış ve gemi 2002 yılında Tarsus Belediyesince satın alınmıştır.

Nusret Mayın Gemisi, 2002 yılında Mersin'den Tarsus'a üç parça halinde getirilerek yeniden monte edilmiştir. Çalışmaların ardından da Çanakkale Savaşı Şehitleri anısına yapılan parka yerleştirilmiştir. Bugün Tarsus'un en çok ziyaret edilen yerlerinin başında Nusret Mayın Gemisi gelmektedir.

2022'de 73 binden fazla ziyaretçi

Yerli Turist 33.909.

Yabancı Turist 16.953

Öğrenci Ve Gençler 17.334

Askeriye 3896

STK 1721

Muhtar 28

TOPLAM 73 Bin 841